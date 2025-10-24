PKWs kollidieren an Autobahnauffahrt Föhren: Zwei Personen ins Krankenhaus

HETZERATH. Am 23.10.2025, gegen 9.52 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Hetzerath kommend in Richtung Schweich.

An der Auffahrt auf die A1, Anschlussstelle Föhren, ordnete sich die 33-Jährige auf dem Linksabbiegestreifen ein, um auf die A1 aufzufahren. Beim Abbiegen übersah sie den Personenkraftwagen eines entgegenkommenden 19-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich der VG Ruwer.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche so erheblich beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Kontrolle in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund auslaufender Motorflüssigkeiten musste die Straßenmeisterei verständigt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)