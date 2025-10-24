Wittlich: Auffahrunfall auf der B49 – 51-Jähriger ins Krankenhaus verbracht

Foto: dpa / Symbolbild

WITTLICH. Am 23.10.2025 befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Stadt Wittlich gegen 6.25 Uhr mit seinem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 von Wittlich-Dorf kommend in Richtung der Einmündung der B49 / L55.

Verkehrsbedingt verlangsamte der Fahrzeugführer an der Einmündung und bremste bis zum Stillstand ab. Eine dahinter fahrende 39-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der Stadt Wittlich versuchte noch zu bremsen und einer großen Wasserlache auszuweichen. Sie fuhr letztlich auf das Fahrzeug des 51-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 51-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

