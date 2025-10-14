Hoher Alkoholpegel: Bundespolizei im Saarland verhindert Fortsetzung von Suff-Fahrt

SAARLOUIS-ÜBERHERRN. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken stellen am gestrigen Abend gegen 18.45 Uhr am Grenzübergang in Überherrn einen Mann fest, der in seinem abgeparkten Auto schlief. Bei der Überprüfung kam den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen.

Dieser resultierte nach eigenen Angaben des 43-Jährigen aus einer Firmenfeier in einer nahe gelegenen Gaststätte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine Zeugin ausfindig gemacht werden, die den deutschen Staatsangehörigen bei der Wegfahrt mit seinem Auto von der Gaststätte beobachtet hatte. Da die freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle des in Frankreich wohnhaften Mannes einen Wert von 2,07 Promille ergab, wird er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)