Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Daun: Finger in Eiscrusher eingeklemmt

DAUN. Am 13. Oktober 2025 wurde die Feuerwehr Daun um 19.03 Uhr mit dem Stichwort „Person in Zwangslage in Daun“ alarmiert. Laut Mitteilung der Integrierten Leitstelle Trier war eine Person mit der Hand in einem Eiscrusher stecken geblieben.

Die Feuerwehr Daun rückte mit dem Kommandowagen (KdoW) sowie den beiden für technische Hilfeleistung ausgerüsteten Fahrzeugen, dem Vorausrüstwagen (VRW) und dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), zur Einsatzstelle aus. Nachdem die betroffene Person, deren Finger im Gerät eingeklemmt war, durch den Rettungsdienst erstversorgt und beruhigt worden war, gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, den Motor des Eiscrushers vorsichtig rückwärts zu drehen. Dadurch konnte die Person aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Anschließend übernahm der Rettungsdienst die weitere medizinische Versorgung. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)