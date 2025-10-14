Fahrerflucht in der Vulkaneifel: Fußgängerin angefahren und einfach abgehauen

DAUN. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am 13.10.2025, gegen 12.10 Uhr, in der Abt-Richard-Straße in Daun eine Fußgängerin, die die Straße in Höhe der Rosenapotheke überqueren wollte, angefahren und leicht verletzt.

Das Auto fuhr weiter in Richtung Wirichstraße ohne anzuhalten. Die Fußgängerin musste zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten PKW Kombi gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (Telefon: 06592 96260). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

