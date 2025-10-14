RLP: Freundinnen der Kinder sexuell missbraucht? Urteil gegen 52-Jährigen erwartet

Über mehrere Jahre hinweg soll ein Mann Freundinnen seiner eigenen Kinder missbraucht haben. Nun soll das Urteil gegen den 52-Jährigen gesprochen werden.

MAINZ. Das Landgericht Mainz wird heute (11.00 Uhr) das Urteil gegen einen Mann sprechen, der Freundinnen seiner Kinder sexuell missbraucht haben soll. Die Anklage fordert für den 52-Jährigen aus Rheinhessen in dem nicht öffentlichen Verfahren eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten aus.

Die Taten sollen ab 2013 über mehrere Jahre hinweg an Freundinnen seiner Tochter und seines Sohnes im Grundschulalter begangen worden sein – und zwar in einem Schwimmbad in Gau-Algesheim und im Haus der Familie in Gau-Odernheim. Der Angeklagte soll diese teils auch auf Video aufgezeichnet haben. Weitere Missbrauchstaten soll er begangen haben, nachdem er ab dem Frühjahr 2024 als Nachhilfelehrer für Mathematik tätig geworden war. (Quelle: dpa)

