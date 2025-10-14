Gesprächsreihe „Ortszeit Deutschland“: Bundespräsident kommt drei Tage nach RLP

Steinmeier macht erstmals mit seiner Gesprächsreihe «Ortszeit Deutschland» in Rheinland-Pfalz Station. Was auf dem Programm steht.

ANDRNACH. Es soll ein Besuch werden mit viel Zeit für Gespräche: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt am Dienstag seinen Amtssitz für drei Tage nach Andernach im Norden von Rheinland-Pfalz. Dort will er mit Bürgern, Kommunalpolitikern und Unternehmern über ihren Alltag und aktuelle Probleme sprechen.

Der Besuch gehört zu Steinmeiers Gesprächsreihe «Ortszeit Deutschland», die ihn in Regionen abseits von Metropolen führt. Andernach ist seine 17. Station und zugleich die erste Ortszeit in Rheinland-Pfalz. Die Stadt zählt rund 30.000 Einwohner.

Nach Steinmeiers Ankunft stehen im Rathaus Gespräche mit Kommunalpolitikern auf dem Programm. Bei einem Rundgang durch die Stadt gibt es zudem Gelegenheit für spontane Begegnungen. Außerdem besucht der Bundespräsident das Projekt «Essbare Stadt», die Bundeswehr und eine Frauenfußballmannschaft. (Quelle: dpa)