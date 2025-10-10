Trier: Hydranten werden ausgetauscht – Engpass in Saar- und Matthiasstraße

TRIER. Ab Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 17. Oktober 2025, kommt es in der Saarstraße auf Höhe der Hausnummer 137 sowie in der Matthiasstraße auf Höhe der Hausnummer 43 zu Teilsperrungen der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Innenstadt.

Hintergrund ist der Austausch von zwei Hydranten. Der Verkehr wird an beiden Stelle über die linke Fahrspur um das Baufeld herumgeleitet. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)