Trier: Hydranten werden ausgetauscht – Engpass in Saar- und Matthiasstraße

0
Foto: pixabay/Symbolbild

TRIER. Ab Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 17. Oktober 2025, kommt es in der Saarstraße auf Höhe der Hausnummer 137 sowie in der Matthiasstraße auf Höhe der Hausnummer 43 zu Teilsperrungen der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Innenstadt.

Hintergrund ist der Austausch von zwei Hydranten. Der Verkehr wird an beiden Stelle über die linke Fahrspur um das Baufeld herumgeleitet. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)

Vorheriger ArtikelKontrollen auf A3 und A48: Handy-Sünder, Drogen-Fahrer, Fahren ohne Führerschein
Nächster ArtikelNach Anwohnerbeschwerde: Polizei kontrolliert Schleichverkehr zwischen Filzen und Konz-Berendsborn !

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.