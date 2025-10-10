Kontrollen auf A3 und A48: Handy-Sünder, Drogen-Fahrer, Fahren ohne Führerschein

0
Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

MONTABAUR/HÖHR-GRENZHAUSEN. Bei allgemeinen Verkehrskontrollen der Polizeiautobahnstation Montabaur am 9.10.2025 auf den Autobahnen 3 und 48 wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Fünf Fahrzeugführer nutzten verbotswidrig Mobiltelefone.

Auch wurde ein 45-jähriger Fahrzeugführer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, kontrolliert. Ein 21-jähriger Fahrer stand unter dem Einfluss von Kokain, ebenso ein weiterer 25-jähriger Fahrzeugführer. Zwei weitere Fahrzeugführer, 19 und 21 Jahre alt, standen unter dem Einfluss von THC/Cannabis. Gegen alle Personen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

Vorheriger ArtikelWeißwein dominiert: Winzer erwarten größere Weinernte in Deutschland
Nächster ArtikelTrier: Hydranten werden ausgetauscht – Engpass in Saar- und Matthiasstraße

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.