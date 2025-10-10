Kontrollen auf A3 und A48: Handy-Sünder, Drogen-Fahrer, Fahren ohne Führerschein

MONTABAUR/HÖHR-GRENZHAUSEN. Bei allgemeinen Verkehrskontrollen der Polizeiautobahnstation Montabaur am 9.10.2025 auf den Autobahnen 3 und 48 wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Fünf Fahrzeugführer nutzten verbotswidrig Mobiltelefone.

Auch wurde ein 45-jähriger Fahrzeugführer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, kontrolliert. Ein 21-jähriger Fahrer stand unter dem Einfluss von Kokain, ebenso ein weiterer 25-jähriger Fahrzeugführer. Zwei weitere Fahrzeugführer, 19 und 21 Jahre alt, standen unter dem Einfluss von THC/Cannabis. Gegen alle Personen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)