Messerattacke von Kinderbeuern bei „Aktenzeichen XY“: Zahlreiche Hinweise eingegangen

Mehr als zwei Wochen nach der Messerattacke in Kinderbeuern gibt es neue Hinweise. Die Polizei prüft deren Bedeutung für die laufenden Ermittlungen.

Foto: Polizei Rheinland-Pfalz

TRIER/KINDERBEUERN. Nachdem die Messerattacke von Kinderbeuern in der ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY … Ungelöst» aufgegriffen worden ist, sind 15 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Ermittler gingen dem nun nach, teilte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ob die Hinweise für die Ermittler neue Erkenntnisse bedeuten, dazu könne man zunächst keine Aussage treffen, so der Sprecher. Der 20-jährige Tatverdächtige soll am 17. September einen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt haben. Seither wird nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Das 20 Jahre alte Opfer hatte nach der Tat bei Anwohnern Hilfe gesucht. Der Tatverdächtige war mit einem Auto vom Tatort geflohen. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Totschlags. (Quelle: dpa)

