Auto kracht in Zug: Drei Menschen verletzt

SAARBRÜCKEN – Ein 72 Jahre alter Fahrer kollidierte am Morgen in Saarbrücken mit seinem Auto beim Rechtsabbiegen mit einem Zug.

Das Auto verkeilte sich und kam etwa 20 Meter später auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer und seine 71 Jahre alte Frau erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine 26 Jahre alte Zugpassagierin verletzte sich ebenfalls leicht durch die Wucht des Aufpralls. Verkehrszeichen und die Fahrbahnoberfläche wurden beschädigt.

Die Polizei schätzte den Schaden auf 30.000 Euro. Sie untersucht die Unfallursache und klärt die Schuldfrage. Während der Unfallaufnahme kam es etwa eine Stunde lang zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Der Straßenverkehr war nicht wesentlich betroffen.