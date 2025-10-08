PADERBORN. Am Westfalenkolleg, einer Berufsschule in Paderborn, wurde heute ein Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei bestätigte gegenüber Medien den Einsatz – aktuell laufen umfangreiche Maßnahmen, auch das SEK ist vor Ort.

Details zur Lage sind bislang noch unklar. Nach Informationen von bild.de gibt es mindestens einen Schwerverletzten, der möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Die Einsatzkräfte sichern das Gelände und prüfen Hinweise. Auch Schülerinnen und Schüler werden evakuiert bzw. in Sicherheit gebracht.

Was bisher bekannt ist

Der Alarm wurde im Laufe des Tages ausgelöst – es handelt sich um eine Berufsschule in Paderborn.

Die Polizei bestätigt einen Großeinsatz , darunter Spezialeinheiten (SEK) .

Offizielle Angaben zur Gefährdungslage oder mutmaßlichen Täterinnen und Tätern gibt es bis jetzt nicht.

Was passiert jetzt?

Die Polizei wird die Schule und umliegende Bereiche systematisch durchsuchen, mögliche Hinweise prüfen und die Situation so schnell wie möglich klären. Hinweise aus der Bevölkerung sind willkommen, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Die oberste Priorität: Sicherheit für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte.