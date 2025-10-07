Wetter in der Region: Sprühregen und zäher Nebel – zeitweise Auflockerungen

Nach einem eher trüben Auftakt kann sich später im Saarland und in Rheinland-Pfalz auch mal die Sonne zeigen. Zur Wochenmitte wird Nebel ein Thema.

Eine Frau sitzt an einem Aussichtspunkt im Nebel auf einer Bank. Foto: Thomas Warnack/dpa/Archivbild

OFFENBACH. Nach einem eher ungemütlichen Auftakt in den Tag kann das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland im Tagesverlauf etwas freundlicher werden. Zunächst könne Sprühregen herunterkommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Später seien besonders im Süden Auflockerungen möglich. Erreicht werden Temperaturen von höchstens 18 Grad, Wind weht kaum. In der Nacht zum Mittwoch dürfte es mit Nebel reichlich herbstlich werden – und der werde sich zur Wochenmitte zunächst auch zäh halten, sagten die Meteorologen voraus. (Quelle: dpa)

