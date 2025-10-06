Rückruf bei Lidl und Netto: Hersteller warnt vor Verzehr von Bockwurst

0
Weil die Haltbarkeit nicht garantiert werden könne, ruft die Firma Metten ein Wust-Produkt zurück. (Symbolbild)Sebastian Gollnow/dpa

FINNENTROP/TRIER – Die Firma Metten Fleischwaren ruft in mehreren Bundesländern Wurst-Dosen zurück.

Betroffen ist die «Dicke Sauerländer Bockwurst», die von Lidl und Netto in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen mit dem Haltbarkeitsdatum 05.09.2026 verkauft wird.

Foto: Fa. Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG

Kunden, die das Produkt mit fünf Würstchen zu jeweils 80 Gramm gekauft haben, könnten die Dosen auch ohne Kaufbeleg im Geschäft zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, teilte das Unternehmen aus dem Sauerland mit.

Bei den betroffenen Waren mit der Chargennummer L-2798183 sei es im Produktionsprozess zu einem Fehler gekommen, so dass die Haltbarkeit nicht garantiert werden könne. Die Firma Metten rät deshalb vom Verzehr ab.

