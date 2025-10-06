In einer Woche ist es so weit: Trier feiert das 11. Bierfestival mit Weltklasse im Glas

Trier-Olewig. Der Countdown läuft: Am 10. und 11. Oktober 2025 verwandelt sich der Blesius Garten wieder in ein Paradies für Bierliebhaber. Über 100 Biere von 15 Brauereien, internationale Gäste und ein echter Weltmeister im Glas– das 11. Trierer Bierfestival verspricht Genuss auf höchstem Niveau.

Saarbrücker Sensation: Weltbestes IPA kommt nach Trier

Ein besonderer Höhepunkt des diesjährigen Festivals ist das „Wolf Gang Black IPA“ der jungen Brauerei Zum WØL BrauArt aus Saarbrücken.

Das Bier wurde bei den World Beer Awards 2025 zum besten IPA der Welt gekürt – ein sensationeller Erfolg für eine Brauerei, die es erst seit gut einem Jahr gibt.

Bereits 2024 feierten die Saarländer beim Trierer Bierfestival ihr Debüt. Nun kehren sie als frischgebackene Weltmeister der Craftbeer-Szene zurück – ein starkes Zeichen für die Innovationskraft deutscher Braukunst.

HIER KÖNNT IHR AN UNSERER TICKET-VERLOSUNG TEILNEHMEN

International wie nie – von Luxemburg bis Portugal

Das Festival präsentiert sich 2025 so international wie nie zuvor:

Mit The Sisters Brewery und White Dog Brewery aus den Niederlanden, Tough Love aus Portugal und Totenhopfen aus Luxemburg stehen gleich mehrere europäische Top-Brauereien auf der Gästeliste.

Dazu kommen kreative Vertreter aus ganz Deutschland – von Augsburgs Brauhaus Riegele über Craftwerk (Bitburg)bis hin zur Craftprotz Kreativbierbar (Trier) und der Trierer Brewderschaft, die eigens gebraute Charity-Biere präsentiert.

So läuft das Festival

Wie gewohnt gilt das Motto: „Glas schnappen, Vielfalt entdecken!“

Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche Verkostungen, Gespräche mit Brauerinnen und Brauern und exklusive Sonderbiere freuen.

Termine: