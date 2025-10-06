Binnengrenzkontrollen: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle und unterbindet Schleusung

SAARBRÜCKEN – Trotz der Feiertage wurden die vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen durch die Bundespolizei unvermindert fortgesetzt. Die Kontrollen führten zu mehreren Feststellungen von Straftaten und Vollstreckungen von Haftbefehlen.

Unerlaubte Einreise und vier vollstreckte Haftbefehle

Am frühen Samstagabend wurde am Grenzübergang Großrosseln ein Fahrzeug kontrolliert. Der 42-jährige Fahrer führte einen 31-jährigen Algerier und einen 18-jährigen Tunesier mit sich, die keine gültigen Einreisedokumente besaßen.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Einschleusens eingeleitet, die beiden Begleiter wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

Darüber hinaus vollstreckte die Bundespolizei vier Haftbefehle in der Region. Zwei gesuchte Personen konnten ihre fällige Geldstrafe begleichen und entgingen so der Ersatzfreiheitsstrafe. Zwei weitere Personen, ein 39-jähriger Franzose (gesucht wegen Trunkenheit im Verkehr) und eine 38-jährige Deutsche (gesucht wegen Bedrohung), konnten die Beträge nicht aufbringen und wurden in die Justizvollzugsanstalten Ottweiler und Zweibrücken verbracht.