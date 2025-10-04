Bergweiler: Polizei stellt Fahrer mit 1,86 Promille nach Unfallflucht

BERGWEILER – Am 03. Oktober 2025, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Römerstraße in Bergweiler zu einer gefährlichen Situation.

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land befuhr die Straße in Richtung Wittlich, als ihm ein unbekannter Fahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam.

1,86 Promille festgestellt: Strafverfahren eingeleitet

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 40-Jährige ausweichen und touchierte dabei den Bürgersteig, wodurch ein Schaden an Felge und Reifen entstand.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Das Opfer nahm daraufhin die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den 30-jährigen Verursacher an seiner Wohnanschrift feststellen, der augenscheinlich stark alkoholisiert war.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,86 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.