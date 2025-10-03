Einem Reh ausgewichen? Betrunkene schleudert über L36 bei Speicher – Vollsperrung

SPEICHER. In der Nacht auf den gestrigen Donnerstag kam es gegen 2.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L36 bei Speicher. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin verlor in Höhe des Gewerbegebiets Speicher die Kontrolle über ihren PKW, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte mit dem Fahrzeug zurück auf die Straße.

Nach eigenen Angaben musste sie einem Reh ausweichen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde von der Fahrzeugführerin ausgehender Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde auch hier nach Entnahme einer Blutprobe mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Die L36 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

