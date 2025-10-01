Trier: Radweg am Martinsufer wird gesperrt – Fahrspur auf B49 wird verkürzt

TRIER. Ab Montag, 6. Oktober, wird der Fußgänger- und Fahrradweg am Martinsufer fertiggestellt. Hierfür wird, bis voraussichtlich zum Vormittag am Samstag, 11. Oktober 2025, zwischen der Römerbrücke und dem Zurlaubener Ufer eine Sperrung eingerichtet.

Dabei wird auch die Baustelleneinrichtung am Martinsufer final abgebaut. Die Stadtwerke Trier nutzen die vorhandene Einschränkung, um zeitgleich einen Mast für die Straßenbeleuchtung neu zu setzen. Auf der B49/Am Martinsufer wird die rechte Fahrspur aus Richtung der Kaiser-Wilhelm-Brücke kommend verkürzt. Fußgänger und Radfahrer werden für den Zeitraum der Baumaßnahme über das Martinsufer an das Katharinenufer umgeleitet. Die Umleitung ist vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)