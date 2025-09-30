Geldbeutel fällt vom Autodach: Unehrliche Finderin fährt damit davon

MAIKAMMER – Vom Dach eines fahrenden Autos ist der Geldbeutel eines 59 Jahre alten Mannes geflogen – er hatte das Portemonnaie beim Einsteigen dort abgelegt und dann vergessen.

Wie die Polizeiinspektion Edenkoben mitteilte, bemerkte der Mann am Montag erst im Kreisverkehr am Ortsausgang von Maikammer, dass die Brieftasche mit Bankkarten und einem größeren Betrag auf die Straße fiel.

«Trotz regen Verkehrs wendete er sein Fahrzeug und konnte dabei im Rückspiegel erkennen, wie eine ältere Frau aus einem silbernen SUV mit NW-Kennzeichen ausstieg, die Börse an sich nahm und wegfuhr», hieß es.

Der Mann habe vergeblich versucht, die Frau mit Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Die Polizei Edenkoben sucht nun unter der Nummer 06323 9550 nach Zeugen.