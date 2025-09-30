Niersbach: Drei Autos geplündert – Ein Pkw gleich komplett gestohlen!

NIERSBACH – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr, kam es in der Töpferstraße in Niersbach zu einer Diebstahlsserie, bei der unbekannte Täter einen Pkw entwendeten und Wertgegenstände aus drei weiteren Fahrzeugen stahlen.

Nach aktuellem Kenntnisstand waren alle vier betroffenen Fahrzeuge scheinbar unverschlossen.

Ermittlungen zur Täterzahl und Zeugenaufruf

Komplett entwendet wurde ein grauer Audi älteren Baujahrs. Aus den drei anderen Fahrzeugen entwendeten der oder die Täter Wertgegenstände und Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Durch die scheinbare Unversehrtheit der Fahrzeuge entstand kein zusätzlicher Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen in der Töpferstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06571 9260 zu melden. Die Polizei weist im Zuge dessen nochmals auf die Wichtigkeit der Fahrzeugsicherung hin.