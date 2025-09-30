Neue Spielsachen für die Kitas in Bitburg

0
Foto: westenergie

BITBURG – Die Kinder der Kindertagesstätte Zuckerborn und Kindertagesstätte Bitburg-Mötsch haben ein unerwartetes Geschenk von der Westenergie erhalten.

Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter stellte den Kitas kostenfrei jeweils einen sogenannten Westenergie Mitmachbeutel zur Verfügung. Der Beutel beinhaltet Spielsachen und Materialien zur Bewegungsförderung für Kinder von drei bis zehn Jahren. Bei der Übergabe waren Bürgermeister Joachim Kandels sowie Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem vor Ort.

Bürgermeister Joachim Kandels betonte: „Bewegung ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer gesunden Kindheit. Sie fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern unterstützt auch die geistige Entwicklung und stärkt soziale Kompetenzen.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Bewegungsspiele verbinden Spaß mit wertvollen Lernmomenten. Mit unserem Engagement möchten wir genau solche positiven Impulse in den Gemeinden fördern.“

Gemeinsam bei der Übergabe des Westenergie Mitmachbeutels in der Kindertagesstätte Zuckerborn in Bitburg (v. l.): stellvertretende Kitaleiterin Diana Deutsch, Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem sowie Bürgermeister Joachim Kandels. (Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer)
Die Kinder der Kindertagesstätte Bitburg-Mötsch freuen sich über ihre neuen Spielsachen (v. l.): Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem, Kitaleiterin Katrin Kanty, Bürgermeister Joachim Kandels, Erzieherin Miriam Thun, Erzieherin Beate Rosch sowie Auszubildende Alina Gabler.

Die bunten Mitmachbeutel sind mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet, darunter Springseile, Softbälle und Koordinationsspiele. Sie fördern die motorischen Fähigkeiten, die Teamarbeit und die Kreativität der Kinder. Gleichzeitig bieten sie den Erzieherinnen und Erziehern neue Möglichkeiten, Bewegung und Spiel abwechslungsreich in den Kita-Alltag zu integrieren.

Vorheriger ArtikelGeldbeutel fällt vom Autodach: Unehrliche Finderin fährt damit davon
Nächster ArtikelSaarland gibt Uni eine Milliarde Euro – auch Leistung zählt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.