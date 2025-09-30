Neue Spielsachen für die Kitas in Bitburg

BITBURG – Die Kinder der Kindertagesstätte Zuckerborn und Kindertagesstätte Bitburg-Mötsch haben ein unerwartetes Geschenk von der Westenergie erhalten.

Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter stellte den Kitas kostenfrei jeweils einen sogenannten Westenergie Mitmachbeutel zur Verfügung. Der Beutel beinhaltet Spielsachen und Materialien zur Bewegungsförderung für Kinder von drei bis zehn Jahren. Bei der Übergabe waren Bürgermeister Joachim Kandels sowie Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem vor Ort.

Bürgermeister Joachim Kandels betonte: „Bewegung ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer gesunden Kindheit. Sie fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern unterstützt auch die geistige Entwicklung und stärkt soziale Kompetenzen.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Bewegungsspiele verbinden Spaß mit wertvollen Lernmomenten. Mit unserem Engagement möchten wir genau solche positiven Impulse in den Gemeinden fördern.“

Die bunten Mitmachbeutel sind mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet, darunter Springseile, Softbälle und Koordinationsspiele. Sie fördern die motorischen Fähigkeiten, die Teamarbeit und die Kreativität der Kinder. Gleichzeitig bieten sie den Erzieherinnen und Erziehern neue Möglichkeiten, Bewegung und Spiel abwechslungsreich in den Kita-Alltag zu integrieren.