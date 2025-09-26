RLP: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf regennasser Landstraße – in PKW eingeklemmt

Ein Auto gerät beim Überholen in den Gegenverkehr, zwei Menschen werden schwer verletzt. War der Fahrer bei Nacht und Nässe zu schnell unterwegs?

Foto: Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild

BOPPARD/EMMELSHAUSEN. Bei einem Unfall im Rhein-Hunsrück-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Mann war mit seinem Wagen auf der Landstraße 214 beim Überholen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann und die Fahrerin des anderen Autos wurden demnach in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten befreit werden. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, hieß es.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 27 Jahre alte Fahrer in der Nacht auf regennasser Straße vermutlich zu schnell. Die L214 war zwischen Boppard-Buchholz und Emmelshausen für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. (Quelle: dpa)

