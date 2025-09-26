Zwischen Ruwer und Kenn: Frontalkollision von PKW und Bus – PKW-Fahrer ins Krankenhaus

TRIER/KENN. Am 25.9.2025 kam es gegen 23.53 Uhr auf der L145 zwischen Trier-Ruwer und Kenn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer des PKWs in einer langgezogenen Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn auf die entgegenkommende Fahrspur und kollidierte dort frontal mit einem Linienbus.

Der Busfahrer, sowie die sechs im Bus befindlichen Insassen blieben durch den Unfall unverletzt, während der Fahrer des PKWs schwer verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Der PKW-Fahrer befand sich bei Eintreffen der Rettungskräfte noch im Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt, wie die Berufsfeuerwehr Trier gegenüber lokalo.de erklärte. Die L145 blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. drei Stunden vollgesperrt.

Am PKW entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Im Einsatz befanden sich neben den Polizeiinspektionen Schweich und Trier, die Feuerwehr Trier sowie der Rettungsdienst aus Schweich und Trier. (Quellen: Polizeidirektion Trier, Berufsfeuerwehr Trier, dpa)