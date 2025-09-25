Birkenfeld: Nach Festnahme von Call-Center-Betrüger – Polizei warnt vor Komplizen

Polizeiwagen mit Leuchtschrift "Polizei"
Foto: Polizei

HEIMBACH/BAUMHOLDER/BIRKENFELD – Am heutigen Nachmittag, gegen 17:25 Uhr, kam es in Heimbach bei Baumholder zu einem Call-Center-Betrug. Die Polizei konnte einen der Täter festnehmen.

Fahndung nach weiteren Tätern

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass mindestens ein weiterer Täter an dem Betrug beteiligt war und sich auf der Flucht befindet.

Die Polizei bittet daher dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Es wird darum gebeten, keine Anhalter im Bereich Heimbach und den umliegenden Ortschaften mitzunehmen.

Weiterhin sollen verdächtige Personen oder Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei unter der Notrufnummer „110“ gemeldet werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

