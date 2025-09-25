Missbrauchs-Drama: Arzt (77) nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen 18-Jährige verurteilt

Bad Kreuznach. Ein 77 Jahre alter Arzt ist am Dienstag vom Landgericht Bad Kreuznach wegen Vergewaltigung und Verstoßes gegen das ärztliche Berufsgeheimnis verurteilt worden. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss der Mediziner 10.000 Euro an einen gemeinnützigen Frauenverein zahlen.

Gericht sieht Vergewaltigung als erwiesen

Nach Überzeugung der Richterin hatte der Arzt im Jahr 2021 eine damals 18-Jährige in zwei Fällen vergewaltigt. Die junge Frau habe mehrfach in seiner Wohnung übernachtet und sei dort gegen ihren Willen bedrängt und missbraucht worden. Einmal habe er unter dem Vorwand einer Behandlung eine Vergewaltigung begangen, ein weiteres Mal kam es ebenfalls zu einem Übergriff.

Die Aussagen des Opfers stuften die Richter als glaubwürdig ein. Die Frau selbst trat nicht persönlich im Gerichtssaal auf – ihre Aussage wurde aus Gründen des Opferschutzes per Video übertragen. Sie berichtete, sie habe sich aus Angst immer wieder mit dem Angeklagten getroffen.

Weitere Vorwürfe – Verstoß gegen Berufsgeheimnis

Neben den sexuellen Übergriffen befasste sich das Gericht auch mit weiteren Taten: Der Mediziner hatte vertrauliche Patientenunterlagen an eine Mitarbeiterin weitergegeben. Darin waren sensible Daten zu angeblich an Hepatitis und HIV erkrankten Patientinnen enthalten. Außerdem zeigte er der Frau intime Videos ihres Ehemanns mit einer Prostituierten. Mehr Justiz-News

Das Gericht wertete diese Handlungen als schwerwiegenden Verstoß gegen das ärztliche Berufsgeheimnis und die Verbreitung intimer Aufnahmen.

Hintergrund zum Angeklagten

Der 77-Jährige betreibt eine Praxis in Bad Kreuznach und ist außerdem Inhaber mehrerer gastronomischer Betriebe in Bad Kreuznach, Mainz und Frankfurt. Laut den Ermittlungen hatte er über Jahre hinweg junge Menschen nach Deutschland geholt, um ihnen Praktikumsstellen zu vermitteln – darunter auch das Opfer.

Urteil rechtskräftig

Das Urteil sieht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 10.000 Euro vor. Diese Summe soll einem gemeinnützigen Frauenverein zugutekommen.