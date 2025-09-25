RLP: Motorradfahrer (69) erliegt Verletzungen nach Frontalkollision mit PKW

Ein 69-jähriger Mann ist mit einer Motorradgruppe unterwegs und stößt mit einem Auto zusammen. Der Unfall hat eine besonders tragische Folge, wie nun bekannt wurde.

EßWEILER. Wenige Tage nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto nahe Eßweiler (Kreis Kusel) ist ein 69 Jahre alter Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Unfall hatte sich am vergangenen Samstag ereignet (lokalo.de berichtete).

Der 69-Jährige war mit einer Motorradgruppe zwischen Eßweiler und dem Ortsteil Schneeweiderhof unterwegs, als er nach vorläufigem Ermittlungsstand in einer Rechtskurve zu weit in Richtung Fahrbahnmitte lenkte, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Dort war er dann mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert.

Der Biker stürzte und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Bereits am späten Dienstagabend sei er dort verstorben, hieß es. Der Autofahrer hatte leichte Verletzungen erlitten. Zur Klärung der Unfallursache war auch ein Gutachter hinzugezogen worden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. (Quelle: dpa)