Saarland: Betrugsversuch der „Asphalt-Mafia“ scheitert an umsichtiger Geschäftsführerin

ST. INGBERT. Am 17.7.2025 kam es in St. Ingbert-Rohrbach

zu einer Betrugsmasche der anderen Art. Hierbei wurde der Geschäftsführerin der

geschädigten Firma aus Rohrbach ein attraktives Angebot für Asphaltarbeiten auf

dem Firmengelände angeboten.

Kunden werden damit angelockt, dass die betrügerische Firma vorgaukelt, Asphalt von einer in der Nähe befindlichen Baustelle übrig zu haben. Dieser Asphalt wird kostenlos angeboten, lediglich der Arbeitsaufwand soll entlohnt werden. Anschließend führt die Firma eigenständig deutlich mehr Asphaltarbeiten aus als vereinbart wurden. So auch in diesem Fall.

Statt der vereinbarten 10.000 Euro verlangte die „Asphaltfirma“ am Ende 42.000 Euro. Dank des umsichtigen Handelns der Geschäftsführerin kam es zu keinem finanziellen Schaden. Die Geschäftsführerin meldete den Vorfall der Polizei. Die Masche ist bundesweit unter dem Begriff „Asphalt-Mafia“ bekannt.

Die Polizei ruft zur Achtsamkeit bei derartig dubiosen Geschäften auf. Melden

Sie einen solchen Vorfall umgehend der Polizei. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)