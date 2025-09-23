++ Amtliche Wetterwarnung: Dauerregen-Alarm in Trier – bis zu 70 Liter Regen! ++

Trier – Schirme raus, Regenjacken an: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt offiziell vor heftigem Dauerregen in Trier. Die Warnung gilt von Dienstag, 23. September, 17 Uhr bis Donnerstag, 25. September, 6 Uhr. In dieser Zeit können zwischen 35 und 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen – in Staulagen sogar bis zu 70 Liter.

Gefahr durch Überflutungen und umstürzende Bäume

Die Meteorologen sprechen von sogenanntem markantem Wetter (zweite Warnstufe). Konkret bedeutet das:

  • Straßen, Unterführungen und Wege können überflutet werden.

  • Durch den aufgeweichten Boden droht Gefahr durch umstürzende Bäume.

  • Geröll, Äste und Erdreich können auf Straßen gespült werden.

Die dringende Empfehlung: Überflutete Straßen nicht betreten oder durchfahren, Vorsicht an Flüssen, Bächen und Gewässern.

Die offizielle Warnmeldung findet ihr hier: DWD-Warnung Trier

