Luxemburg: Betrunkener Messer-Mann an Bahnhof, Drogenfund, Ladendiebe

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag und den heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. eine Bedrohung mit Messer am Bahnhof in Rodange.

Am 22.9.2025, gegen 22.20 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife im hauptstädtischen Bahnhofsviertel einen Mann, der beim Erblicken der Beamten flüchtete und etwas in Richtung der Schienen warf. Auf den Schienen fanden die Beamten daraufhin eine kleine Menge Drogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Drogen und das Bargeld des Tatverdächtigen beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt.

Ebenfalls am 22.9. wurde der Polizei kurz nach 23.00 Uhr ein stark alkoholisierter Mann mit einem Messer auf dem Bahnhof in Rodange gemeldet, der Passanten bedrohen würde. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort. Da der Mann aufgrund seines alkoholisierten und aggressiven Zustands eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellte, kam er nach einer ärztlichen Untersuchung in den Passagenarrest. Hierbei konnte auch das Messer sichergestellt und beschlagnahmt werden. Protokoll wurde erstellt.

Am Nachmittag des 23.9.2025 wurde ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Cloche d’Or in Gasperich gemeldet, bei dem ersten Informationen nach u.a. mehrere Parfums entwendet wurden. Im Rahmen der Untersuchungen konnten zwei Tatverdächtige angetroffen werden, welche zwecks weiterer Ermittlungen zur Dienstelle gebracht wurden. Bei diesen konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden. Dieses wurde den entsprechenden Geschäften zurückerstattet und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)