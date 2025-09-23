RLP: Messer-Attacke an Bahnhof – Verbale Auseinandersetzung eskaliert

Es kommt zu einem Streit zwischen drei Männern. Plötzlich zückt einer von ihnen ein Messer. Nun sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

MAINZ. Ein 24 Jahre alter Mann soll am Mainzer Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen worden sein. Ein bislang Unbekannter soll sich laut Zeugenaussage dem Mann und seinem Begleiter auf dem Bahnhofsvorplatz genähert, teilte die Polizei mit.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der Unbekannte den 24-Jährigen am Montagabend mit einem Messer verletzt haben. Der Mann wurde nicht lebensgefährlich verletzt, aber trotzdem in die Notaufnahme gebracht. Der unbekannte Angreifer flüchtete in Richtung Münsterplatz. Die Polizei fahndet nach ihm und bittet um Zeugenhinweise. (Quelle: dpa)