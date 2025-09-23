Wodka-Frühstück und Kind auf Beifahrersitz: Polizei stoppt gefährliche Spritztour!

Mainz – Montagmorgen, 7:30 Uhr: Andere greifen zum Kaffee, er griff zur Wodka-Flasche. Ein 30-jähriger Mainzer hat am frühen Morgen an einer Tankstelle nicht etwa Benzin nachgetankt, sondern sich mit Hochprozentigem eingedeckt – und direkt am Steuer angesetzt! Auf dem Beifahrersitz: Ein Kind.

Zeuge schlägt Alarm – Polizei reagiert sofort

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann, wie er sich eine Flasche Wodka schnappte, daraus trank und dann völlig sorglos in den Wagen stieg. Noch bevor der Rauschfahrer weit kam, war die Polizei alarmiert.

Und tatsächlich: Nur kurze Zeit später stoppten Beamte den Wagen in der Nähe. Der Fahrer – der Lebensgefährte der Fahrzeughalterin – konnte dank des Zeugen zweifelsfrei identifiziert werden.

Promillewert sorgt für Kopfschütteln

Ein Atemalkoholtest ergab: 1,0 Promille – und das schon eine halbe Stunde nach dem Tankstellenbesuch. Experten wissen: Die tatsächliche Trinkmenge dürfte deutlich höher gewesen sein. Mehr News aus Trier & Region

Zum Glück endete die riskante Tour ohne Unfall. Das Kind blieb unverletzt – und der Mann darf sich nun auf ein sehr langes Fußgänger-Dasein einstellen.

Polizei lobt Zivilcourage

Das Polizeipräsidium Mainz dankt ausdrücklich dem Zeugen: Nur durch den schnellen Hinweis konnte Schlimmeres verhindert werden.