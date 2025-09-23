Trier: Fußgängerin in Zuckerbergstraße von rückwärts fahrendem PKW erfasst

TRIER. Am Dienstag, den 16.9.2025, kam es gegen 7.30 Uhr in der Zuckerbergstraße, in Höhe des Hauses Nummer 21, zu einem Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde von einem rückwärts fahrenden PKW erfasst und stürzte.

Der Fahrer kümmerte sich zunächst um die Frau und wollte den Rettungsdienst verständigen, was die Geschädigte jedoch ablehnte. Da die Personalien des Fahrers nicht bekannt sind bzw. ermittelt werden konnten, bittet die Polizei um Hinweise. Laut Aussage der Geschädigten soll es sich um eine weiße Limousine gehandelt haben. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt, Tel: 0651-983 44250 o. [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Trier)