Rheinland-Pfalz will Interesse für MINT in Kitas und Grundschulen wecken

MAINZ – Der Spaß und das Interesse für Naturwissenschaft und Technik soll in Rheinland-Pfalz bereits in der Kita und in den Grundschulen geweckt werden.

Bildungsminister Sven Teuber kündigte in Mainz an, die frühkindliche Bildung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu intensivieren.

«In Kitas können wir uns die unerschöpfliche Neugier zunutze machen, mit der kleine Kinder auf die Welt und ihre scheinbare Magie schauen», sagte der SPD-Politiker. «Dort können wir sie spielerisch abholen und so für MINT begeistern. Dafür entwickeln und nutzen wir viele kindgerechte Konzepte.»

Mithelfen können dabei etwa «Baldur der Zahlendrache» und die «Forscher-Ameise Fred»: Die beiden Handpuppen sind laut Ministerium derzeit in über 500 Kitas im Land unterwegs und führen Kinder mit entsprechendem Lernmaterial spielerisch in die bunte MINT-Welt. Für Schulkinder bringt das Land das Magazin «echt jetzt?» in die Grundschulen.