RLP: Mehr Frauen sterben an Lungenkrebs

MAINZ – Immer mehr Frauen erkranken und sterben in Rheinland-Pfalz an Lungenkrebs.

Im Jahr 2023 wurde nach Angaben des Krebsregisters im Institut für digitale Gesundheitsdaten bei 1.316 Frauen die Krankheit diagnostiziert, 1.026 Patientinnen starben daran. Damit habe Lungenkrebs den Brustkrebs als führende Krebstodesursache bei Frauen abgelöst.

Hauptursache für die Entwicklung sei das Rauchverhalten. Der klassische Zigarettenkonsum gehe zurück. Jedoch werde diese positive Entwicklung durch einen steigenden Konsum von E-Zigaretten, Shishas und Tabakerhitzern teilweise aufgehoben. Besonders alarmierend sei, dass von der Entwicklung vor allem junge Menschen betroffen sind.

Nach den Daten des Krebsregisters war ein Jahr zuvor noch bei 1.310 Frauen Lungenkrebs diagnostiziert worden. 1.001 Frauen starben demnach in Rheinland-Pfalz an der Krankheit.