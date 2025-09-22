SAARBRÜCKEN – Beamte der Bundespolizei Saarbrücken haben am 20. September 2025 in Gersweiler einen 37-jährigen Mann festgenommen. Er wurde als Beifahrer in einem Fahrzeug, das aus Frankreich einreiste, kontrolliert.

Haftbefehl wegen Trunkenheit am Steuer

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur Festnahme vorlag. Grund dafür war eine rechtskräftige Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der Mann hatte noch eine viermonatige Freiheitsstrafe zu verbüßen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt überführt.