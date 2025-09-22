Bei Einreise aus Frankreich: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Trunkenheit

0
Foto: Harald Tittel/dpa/Illustration

SAARBRÜCKEN – Beamte der Bundespolizei Saarbrücken haben am 20. September 2025 in Gersweiler einen 37-jährigen Mann festgenommen. Er wurde als Beifahrer in einem Fahrzeug, das aus Frankreich einreiste, kontrolliert.

Haftbefehl wegen Trunkenheit am Steuer

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur Festnahme vorlag. Grund dafür war eine rechtskräftige Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der Mann hatte noch eine viermonatige Freiheitsstrafe zu verbüßen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Vorheriger ArtikelRLP: Mehr Frauen sterben an Lungenkrebs
Nächster Artikel26-Jähriger auf der Straße erschossen – Was die Obduktion ergab

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.