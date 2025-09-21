++ Aktuell: Messerattacke in Asylheim – zwei Schwerverletzte – Verdächtiger auf der Flucht ++

KUSEL. Die Polizei fahndet nach einem 29-jährigen Mann aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel. Der türkische Staatsangehörige steht im Verdacht, in der Nacht zum heutigen Sonntag zwei Mitbewohner im Alter von 29 und 31 Jahren mit einem Messer verletzt zu haben, dann flüchtete der Verdächtige.

Die Opfer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei fahndet seit den Nachtstunden nach dem 29-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen gegen ihn werden wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts geführt. Gegenstand dieser Ermittlungen ist auch die Frage nach dem Motiv der Tat.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 29-Jährigen machen? Wer hat den Mann gesehen?

Der Verdächtige könnte mit einem grün-weiß kariertem Hemd, einer dunklen Hose und weißen Sneakers bekleidet sein. Er trug zuletzt eine schwarze, ärmellose Weste. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 29-Jährige bewaffnet sein könnte. Es wird davor gewarnt, an den Mann heranzutreten. Stattdessen soll die Polizei informiert werden.

Hinweise zum Verdächtigen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631/369-13312 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)