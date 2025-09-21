Inklusive morgendliches Hupkonzert! Suff-Fahrt auf Rasentraktor endet bei der Polizei

Ein kurioser Polizeieinsatz am frühen Sonntagmorgen (21.09.2025) sorgt in Friedrichsthal-Bildstock für Gesprächsstoff: Ein rund 30-jähriger Mann hat sich sturzbetrunken ans Steuer eines benzinbetriebenen Rasentraktors gesetzt – und dabei gleich noch zwei Mitfahrer durch die Straßen kutschiert.

Doch statt ruhiger Landpartie gab’s ein früh-morgendliches Hupkonzert: Mit der lautstarken Hupe des Gefährts riss die Truppe zahlreiche Anwohner in der Neunkircher Straße aus dem Schlaf. Mehr Blaulicht-News

Polizei staunt – Führerschein beschlagnahmt

Gegen 06:40 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach den „Traktorfahrer“ schließlich in der Sandstraße. Ein Atemalkoholtest zeigte: Der Mann war massiv alkoholisiert. Er musste mit zur Dienststelle, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Der Führerschein des 30-Jährigen aus dem Regionalverband Saarbrücken wurde noch am selben Morgen beschlagnahmt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten suchen Zeugen, die die nächtliche „Rasentraktor-Show“ beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach unter 06897-9330.

Fazit

Ein Einsatz, der zeigt: Rasentraktoren gehören in den Garten – und nicht als nächtliches Spaßmobil auf die Straße.Statt Partyfahrt gab’s für den Fahrer am Ende eine Anzeige, eine Blutprobe – und den Verlust seines Führerscheins.