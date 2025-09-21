Tragödie im Saarland: Leiche nach Brand in Gartenhaus entdeckt!

Symbolbild: Nächtliche Szene mit Blaulicht-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr im Einsatz bei einem Brand – keine Personen erkennbar.
Nächtlicher Einsatz: Feuerwehrkräfte entdeckten in einem niedergebrannten Gartenhaus in Püttlingen eine Leiche – die Identität des Opfers ist noch unklar. (Symbolbild)

Saarbrücken/Püttlingen – Schockierende Entdeckung in der Nacht zu Sonntag: Bei den Löscharbeiten eines brennenden Gartenhauses im Püttlinger Stadtteil stießen Einsatzkräfte der Feuerwehr auf eine Leiche.

Gegen 1 Uhr nachts war das Feuer auf einem Privatgrundstück ausgebrochen. Das Gartenhaus brannte vollständig nieder. Erst im Inneren machten die Feuerwehrleute die tragische Entdeckung: Ein Mensch war den Flammen zum Opfer gefallen.

Identität des Opfers unklar

Wie die Polizei mitteilte, ist die Identität der Person bislang nicht geklärt. Durch die starken Verbrennungen wird die Feststellung, um wen es sich handelt, noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch zur Brandursache konnten die Ermittler am Sonntagmorgen keine Angaben machen. Mehr News aus dem Saarland

Polizei ermittelt

Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandermittler sollen nun klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte – und wer das Opfer ist.

