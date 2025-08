WITTLICH. Zwischen dem 28.7.2025, ca. 9.30 Uhr, und dem 29.7.2025, ca. 9.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Schrebergarten hinter dem Anwesen Danziger Straße 77 in Wittlich. Hierbei wurde in ein dort befindliches Gartenhaus eingebrochen und diverse Gartengeräte entwendet.

Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Bei sachdienlichen Hinweisen können Sie telefonisch die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 kontaktieren. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)