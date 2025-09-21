Eintracht Trier feiert 3:1-Heimsieg gegen Sandhausen

Trier. Gelungener Fußballnachmittag im Moselstadion! Nach 38 Jahren traf Eintracht Trier erstmals wieder auf den SV Sandhausen und der SVE setzte mit einem 3:1-Sieg ein klares Ausrufezeichen in der Regionalliga Südwest.

Früher Einsatz, große Leidenschaft

Von Beginn an war zu spüren: Trier wollte diese Partie unbedingt für sich entscheiden. Mit viel Laufarbeit, frühem Pressing und der entsprechenden Portion Leidenschaft setzte die Eintracht die Gäste unter Druck. Sandhausen, aktuell Tabellen-13., suchte zwar den Weg nach vorne, fand aber kaum Lösungen gegen die kompakte Trierer Defensive.

Entscheidung nach der Pause

In der zweiten Halbzeit drehte Trier endgültig auf: Mit clever ausgespielten Angriffen und einer stabilen Abwehrleistung gelang es, das Spielgeschehen klar zu bestimmen. In der Nachspielzeit machte Lohei mit seinem Treffer den Sieg dann endgültig klar!

Während Sandhausen am Ende ratlos wirkte, feierten die Eintracht-Fans auf den Rängen den nächsten Dreier ihrer Truppe.

Tore & Torschützen

1:0 in der 33. Minute durch Mateo Biondic (Trier) nach einem Slapstick-Rückpraller vom Torpfosten.

2:0 in der 76. Minute erneut durch Biondic, nach Kopfballvorlage und Nachsetzen.

2:1 in der 88. Minute durch Pascal Testroet für Sandhausen

3:1 in der Nachspielzeit (90.+6) durch Fabio Lohei für Trier, damit die Entscheidung besiegelt.

Zuschauerzahl

Vor 2.815 Zuschauern ging Trier als verdienter Sieger vom Platz