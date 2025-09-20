Zwei Unfälle an gleicher Stelle: Biker stürzen auf L47

MARING-NOVIAND – Am Samstag, dem 20. September 2025, ereigneten sich gegen 14:46 Uhr und 17:14 Uhr zwei Motorradunfälle auf der L47 in Maring-Noviand. Beide Unfälle ereigneten sich an derselben Stelle.

Straßenschäden als Ursache

Die Motorradfahrer waren von Osann-Monzel in Richtung Mülheim unterwegs, als sie aufgrund von Bodenwellen im Asphalt zu Sturz kamen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an den Unfällen nicht beteiligt. Einer der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der zweite Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt.

Nach den Unfällen wurden die Straßengegebenheiten durch die Straßenmeisterei mit entsprechender Beschilderung markiert. Die Polizei weist alle Verkehrsteilnehmer auf die besondere Vorsicht in diesem Bereich hin.