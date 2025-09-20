Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor-Gespann

WAXWEILER – Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm bei einer Kollision mit einem Traktor-Gespann ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Mann aus Nordrhein-Westfalen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Traktor mit Anhänger zusammen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle auf der Landstraße zwischen Waxweiler und Heilhausen gestorben, teilte die Polizei mit.

Für die Unfallaufnahme sollte die L12 bis voraussichtlich 19 Uhr voll gesperrt bleiben.