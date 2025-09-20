Frontalzusammenstoß zweier Motorräder – zwei Verletzte

0
Symbolbild eines Motorradunfalls – Einsatzfahrzeuge der Polizei und Rettungskräfte an einer abgesperrten Landstraße nach einem tödlichen Verkehrsunfall.
Symbolbild: Nach einem schweren Motorradunfall – Rettungskräfte und Polizei sichern die Unfallstelle.

TREIS-KARDEN  – Beim Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf einer Landstraße in der Nähe der Mosel sind zwei Menschen verletzt worden.

Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer sei auf der L202 zwischen Treis-Karden im Kreis Cochem-Zell und Mörsdorf im Rhein-Hunsrück-Kreis in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei in Cochem mit. Dann sei es zu der Kollision gekommen.

Der 70-Jährige sowie der 46 Jahre alte andere Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße war für rund anderthalb Stunden vollgesperrt.

Vorheriger ArtikelBrand in Saarburg: Bewohner von Flüchtlingsunterkunft evakuiert

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.