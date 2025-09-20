Brand in Konz: Bewohner von Flüchtlingsunterkunft evakuiert

KONZ – Am Samstag, dem 20. September 2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Gartenstraße in Konz. In einem als Flüchtlingsunterkunft genutzten ehemaligen Hotel war hinter dem Haus gelagerter Sperrmüll in Brand geraten.

Rauch breitet sich im Gebäude aus

Durch die Hitzeentwicklung platzte teilweise der Außenputz ab und Fensterscheiben wurden zerstört. Der Rauch zog in das gesamte Gebäude, wodurch die Bewohner evakuiert werden mussten.

15 Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Teile des Gebäudes sind vorerst nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Trier hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. (In einer früheren Version des Artikels wurde irrtümlich Saarburg als Ort des Brandereignisses genannt. Der Fehler wurde nachträglich korrigiert. Anm. d. Red.)