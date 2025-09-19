Region: Wildschweine beschädigen Gräber auf Friedhof – Offen gelassene Friedhofstore

Eigentlich schützt ein Elektrozaun das Gelände. Durch geöffnete Tore gelangten jetzt aber Wildschweine auf den Friedhof in Idar-Oberstein. Die Stadt appelliert an die Besucher.

0
Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

IDAR-OBERSTEIN. Wildschweine haben auf einem Friedhof in Idar-Oberstein unter anderem einige Gräber beschädigt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hätten die Tiere Anfang der Woche erheblichen Schaden verursacht.

Dabei haben die Wildschweine nicht nur Rasenflächen aufgewühlt, sondern sich auch an einigen Gräbern zu schaffen gemacht, heißt es in der Mitteilung. 2018 sei bereits ein Elektrozaun installiert worden. Dieses Mal seien die Tiere aber durch offen gelassene Friedhofstore eingedrungen. Die Stadt weist daher darauf hin, die Tore geschlossen zu halten. (Quelle: dpa)

