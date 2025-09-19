Daun: Disconebel bei Klassendisco löst Feuerwehreinsatz in Jugendherberge aus

DAUN. Am gestrigen Donnerstag wurde die Feuerwehr Daun um 20.16 Uhr durch die Leitstelle Trier alarmiert. Dort war die Meldung einer ausgelösten Brandmeldeanlage aus der Jugendherberge Daun eingegangen.

Die Feuerwehr rückte mit Kommandowagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Teleskopmastfahrzeug und Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Bei der Erkundung durch die ersten Kräfte stellte sich heraus, dass die Anlage ordnungsgemäß ausgelöst hatte. Der Auslösegrund war jedoch Disconebel, den eine Schulklasse im Rahmen einer Klassendisco erzeugt hatte. Ein Brandereignis lag somit nicht vor, weshalb die Feuerwehr nicht eingreifen musste. Nach einer kurzen Kontrolle konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Klassendisco der Schulklasse konnte fortgesetzt werden, jedoch nun ohne Disconebel.

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei mit einem Streifenwagen an der Einsatzstelle. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)