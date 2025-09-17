Aktenzeichen XY: Schockfund im Rhein – Identität ungeklärt, Spur nach Deutschland?

WINSSEN. Ein rätselhafter Fall beschäftigt derzeit Ermittler in Deutschland und den Niederlanden: Am 1. März 2025 wurde im niederländischen Winssen (Provinz Gelderland) die Leiche einer bislang unbekannten Frau aus dem Fluss Waal geborgen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde – und möglicherweise zuvor auf deutscher Seite im Rhein ins Wasser gelangte.

Das Bundeskriminalamt (BKA) und auch die Polizei Trier bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Toten. Der Fall wird am 17. September 2025 auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ (20:15 Uhr) vorgestellt.

Wer war die Frau? – BKA veröffentlicht Details

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Frau im Alter zwischen 35 und 50 Jahren, schlank, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie hatte dunkelblonde bis hellbraune Haare, die etwa schulterlang waren.

Auffällig: Am Körper fanden die Ermittler mehrere Operationseingriffe, unter anderem im Bauchraum. Diese könnten für die Identifizierung von Bedeutung sein.

Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Obduktion ergab jedoch Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Hinweise erbeten – Kontakt zum BKA

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe:

Telefonisch : +49 611 55 11155

E-Mail : [email protected]

Vor Ort: bei jeder Polizeidienststelle

Alle Informationen sind auch über die Webseite des BKA abrufbar:

👉 Öffentlichkeitsfahndung des BKA

Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“

Da es sich um einen grenzüberschreitenden Fall handelt, setzen die Ermittler auf die Reichweite von „Aktenzeichen XY“. Die Hoffnung: Zuschauer erkennen Details oder können Angaben zur Identität der Frau machen.