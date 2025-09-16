Genuss mit Auszeichnung: Region Trier sahnt beim Landesehrenpreis 2025 ab

TRIER – Knusprige Brötchen, feine Pralinen, herzhaftes Fleisch, cremiges Eis und kühles Bier: Beim Landesehrenpreis Genusshandwerk Rheinland-Pfalz 2025 zeigte das Lebensmittelhandwerk aus der Region Trier seine ganze Stärke.

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt ehrte am vergangenen Sonntag in Landau insgesamt 47 Betriebe, knapp ein Drittel davon stammt aus Trier und Umgebung – ein deutliches Zeichen für die herausragende Qualität, die Fleischer, Bäcker, Konditoren, Brauer und Speiseeishersteller im ganzen Land tagtäglich liefern.

Der Landesehrenpreis wurde zum dritten Mal verliehen. Die Auszeichnung würdigt nicht nur handwerkliche Spitzenprodukte, sondern auch die Werte, die dahinterstehen: regionale Zutaten, nachhaltige Konzepte, die Ausbildung junger Fachkräfte und soziales Engagement. Kriterien wie erneuerbare Energien oder wiederverwertbare Verpackungen fließen ebenfalls in die Bewertung ein. So wird deutlich: Das Genusshandwerk ist weit mehr als Wirtschaftskraft. Es ist Kulturträger, Ausbildungsstätte und sozialer Treffpunkt – und prägt das Leben in Stadt und Land gleichermaßen.

„Wir wollen mit dem Landesehrenpreis im Genusshandwerk besondere, herausragende Genusshandwerkerinnen und Genusshandwerker würdigen, ihre Leistung ins Schaufenster stellen und natürlich auch erreichen, dass sie und ihre tolle Arbeit in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bei der Preisverleihung in Landau. Auch Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf von der Handwerkskammer Trier zeigt sich begeistert: „Dass so viele Betriebe aus unserem Kammerbezirk unter den Preisträgern sind, macht uns stolz. Es ist ein starkes Zeichen für die Qualität, Leidenschaft und Innovationskraft unseres regionalen Genusshandwerks.“

Landesehrenpreisträger aus dem Kammerbezirk Trier:

Bäckereien

Bäckerei Backstuff Süss, Reinsfeld

Bäckerei Mertes, Lieser

Bäckerei Wildbadmühle, Wittlich

Fleischereien

Artemis, Kenn

Fleischerei Illigen, Wittlich

Fleischerei Werner Schmitt, Trier

Landfleischerei Schmitz, Bitburg

Landmetzgerei Dieter & Wolfgang Schares, Baustert

Lebenshilfe-Werke Trier, Serrig

Metzgerei & Imbiss Bösen, Inh. Georg Bösen, Piesport

Metzgerei Kneppel, Mohrbach

Konditorei

Kleine Genussmomente Raab, Bernkastel-Kues

Brauerei

Hesers Naturtrüb Christian und Bettina Heser, Eisenach

Speiseeishersteller