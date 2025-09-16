Kick-Off zur Qualitätsinitiative Pflegeattraktiv: Krankenhaus Bitburg auf den Weg zur Zertifizierung

BITBURG – Mit einer gelungenen Auftaktveranstaltung hat das Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg offiziell den Startschuss für den Zertifizierungsprozess in der Pflege gegeben.

„Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, die Pflege noch attraktiver zu gestalten“, so die Pflegedirektorin Bianca Nonweiler. Besonders erfreut zeigte sie sich über das Engagement des Teams: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich unglaublich eingebracht, sprühten förmlich vor Ideen – das war wirklich beeindruckend!“

Im Zentrum der Veranstaltung stand der Austausch über konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Pflegequalität und zu einem Arbeitsumfeld, in dem sich die Pflegekräfte wohlfühlen und weiterentwickeln können. Die Mitarbeitenden sammelten zahlreiche Ideen, wie Arbeitsbedingungen weiter verbessert und die Versorgung der Patientinnen und Patienten noch professioneller gestaltet werden kann

Die Kick-Off-Veranstaltung ist Teil eines mehrstufigen Prozesses. Mit dem angestrebten Qualitätssiegel pflegeattraktiv, welches von der Zertifizierungsstelle Pflegezert und dem Bundesverband Pflegemanagement verliehen wird, will das Krankenhaus Bitburg ein starkes Zeichen setzten – für eine moderne und kompetente Patientenversorgung und für ein Arbeitsumfeld, das sowohl für neue als langjährige Mitarbeiter attraktiv ist.

Das Marienhaus Klinikum Eifel

Rund 800 Mitarbeitende engagieren sich im Marienhaus Klinikum Eifel an den Standorten Bitburg und Gerolstein für Menschen, die medizinische Hilfe benötigen.

Das Marienhaus Klinikum Eifel ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit den Standorten Bitburg und St. Elisabeth Gerolstein mit insgesamt 352 Betten sowie 60 Plätze in beiden psychiatrischen Tageskliniken. Folgende Fachabteilungen werden vorgehalten:

Standort Bitburg: Gastroenterologie, Kardiologie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Anästhesie und Intensivmedizin, Radiologie und den Belegabteilungen Urologie, Neurochirurgie mit 256 Betten sowie eine Tagesklinik Psychiatrie mit 30 Plätzen.

Standort Gerolstein: Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie mit 96 Betten sowie eine Tagesklinik Psychiatrie mit 30 Plätzen.